Kastamonu'da bıçaklı kavgada Suriye uyruklu kişi öldü - Haberler
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Kastamonu'da bıçaklı kavgada Suriye uyruklu kişi öldü

Kastamonu'da bıçaklı kavgada Suriye uyruklu kişi öldü
AA / Hamza Sefa Yılmaz - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada Suriye uyruklu kişi yaşamını yitirdi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada Suriye uyruklu kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde Y.T. ile Suriye uyruklu Ahmed Muhammed arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Y.T, bıçakla Muhammed'i yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Y.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Hamza Sefa Yılmaz - Son Dakika Haberleri

Kastamonu, Suriye, Güncel, Haber

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