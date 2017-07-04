Kastamonu'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Taşköprü ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, M.A, ile ismi öğrenilemeyen bir Suriye vatandaşı arasında Cumhuriyet Meydanı'nda tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.A, bıçakla yaralandı.



Ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılan M.A, burada yapılan müdahalenin ardından Kastamonu'daki özel bir hastaneye sevk edildi.



Suriye vatandaşı gözaltına alınırken, bir grup, ilçe emniyet müdürlüğü önünde toplanarak olaya tepki gösterdi.



Taşköprü Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, toplanan vatandaşlarla konuşarak dağılmalarını sağladı.