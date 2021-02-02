Kastamonu'da beyinciğinden portakal büyüklüğünde tümör çıkarılan hasta sağlığına kavuştu
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Kastamonu'da beyinciğinden portakal büyüklüğünde tümör çıkarılan hasta sağlığına kavuştu

02.02.2021 17:41 | Son Güncelleme: 02.02.2021 17:41
Kastamonu'da beyinciğinden portakal büyüklüğünde tümör çıkarılan hasta sağlığına kavuştu

Kastamonu'da 61 yaşındaki Raşit Sezgin'in beyinciğinde bulunan portakal büyüklüğünde tümör, ameliyatla alındı.

Kastamonu'da 61 yaşındaki Raşit Sezgin'in beyinciğinde bulunan portakal büyüklüğünde tümör, ameliyatla alındı.

Geçirdiği rahatsızlığın ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği ve Sinir Cerrahisine götürülen Sezgin'in çekilen MR'ında, beyincik bölgesinde portakal büyüklüğünde tümör bulunduğu belirlendi. Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği ve Sinir Cerrahisi İdari ve Eğitim Sorumlusu Op. Dr. Eren Görkem Gün tarafından mikrocerrahi tekniğiyle yapılan ameliyatla tümör alındı.

Gün, gazetecilere, bu ameliyatın hastanelerinde ilk kez gerçekleştirildiğini belirtti. Hastanın kendisi farkında olmasa da rahatsızlık nedeniyle bilinç durumunun etkilendiğini vurgulayan Gün, "Hatta hastamıza ameliyat olması gerektiğini söylediğimizde bu duruma tepki veremeyecek kadar bilincinin bozulduğunu gördük. Tümörün büyüklüğü ve beyinciğin ödemli olması sonucunda beyin su yolları tıkanmış, beyin sapı da baskı altındaydı. Hastamızı hemen ameliyata aldık." dedi.

Anestezi ve Reanimasyon Kliniği İdari Sorumlusu Uzm. Dr. Ayşe Yılmaz'ın anestezi uygulamasının ardından ameliyata başladıklarını anlatan Gün, "Hastamızın ense bölgesinden kafatası kemiği ve beyin zarları dikkatlice açılıp beyincik bölgesine ulaşıldı. Kanamaya meyilli damarlardan oluşan portakal büyüklüğündeki tümör Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ömer Gökay Argadal'ın yardımıyla beyincik dokusuna zarar vermeden başarıyla çıkarıldı." ifadesini kullandı.

Sezgin de ameliyat öncesi yürüyemez hale geldiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Buraya gelemeden başka hastanelere gittim ama sağlığıma kavuşamadım. Evde düşüp yere yığılınca ailem beni ambulansla buraya getirdi. Allah razı olsun, doktorumuz beynimde tümör olduğunu söyledi. Ameliyatla tümörü beynimden almışlar. Ameliyatın ardından 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra yataklı servise aldılar. Artık yürümem düzeldi. Dengesizliğim, düşmelerim, yere yığılmalarım kalmadı. Yedi gün içinde sağlığıma kavuştum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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