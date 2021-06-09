Kastamonu'da beton mikseriyle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü
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Kastamonu'da beton mikseriyle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü

Kastamonu'da beton mikseriyle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Balabanlar köyü mevkisinde sürücüsü belirlenemeyen 37 SF 045 plakalı beton mikseriyle plakası belirlenemeyen Celal Üstündağ idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Üstündağ, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Üstündağ, yapılan müdahale rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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