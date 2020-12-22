Kastamonu'da beklenen kar yağışı başladı
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Kastamonu'da beklenen kar yağışı başladı

22.12.2020 17:50 | Son Güncelleme: 22.12.2020 18:02

Kastamonu'da beklenen kar yağışı başladı Kastamonu'da kurak bir mevsimin yaşanması nedeniyle uzun süredir beklenen kar yağışı, özellikle yüksek kesimleri yağmaya başladı.

Kastamonu'da beklenen kar yağışı başladı

KASTAMONU - Kastamonu'da kurak bir mevsimin yaşanması nedeniyle uzun süredir beklenen kar yağışı, özellikle yüksek kesimleri yağmaya başladı.

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kuraklık nedeniyle bir süredir kar yağışı bekleniyordu. Beklenen kar yağışı, özellikle Kastamonu'nun yüksek kesimlerine yağmaya başladı. Küre ilçesine yağan kar yağışı, ilçede etrafı beyaza çevirdi.

Vatandaşlar, kar yağışı uzun süredir beklediklerini ve özellikle içme suyunda yaşanan sıkıntıların yağan bu kar yağışı ile son bulmasını temenni ettiklerini söyledi.

Kastamonu'da beklenen kar yağışı başladı
Kastamonu'da beklenen kar yağışı başladı
Kastamonu'da beklenen kar yağışı başladı
Kastamonu'da beklenen kar yağışı başladı
Kastamonu'da beklenen kar yağışı başladı
Kastamonu'da beklenen kar yağışı başladı
Kastamonu'da beklenen kar yağışı başladı
Kastamonu'da beklenen kar yağışı başladı
Kastamonu'da beklenen kar yağışı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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