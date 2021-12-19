KASTAMONU - Balıkçı barınağındaki su samurları görüntülendi - Haberler
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KASTAMONU - Balıkçı barınağındaki su samurları görüntülendi

AA / Semih Yüksel - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Abana ilçesinde balıkçı barınağında görülen iki su samuru cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Abana ilçesinde balıkçı barınağında görülen iki su samuru cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'na olta ile balık tutmaya giden Mustafa Yıldırım, suyun içindeki samuru fark etti. Bir süre samuru izleyen Yıldırım, diğer samurun da iskeleye yakın bir noktada avlandığını gördü.

Samurları izleyen Yıldırım, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Yıldırım, AA muhabirine, oltasını denize attığı sırada samurları fark ettiğini söyledi.

Yıldırım, "Oltanın denize düştüğü noktada su samurunu fark ettim. Biraz daha dikkatli bakınca iki tane olduklarını gördüm. Kefaller onların nasibiymiş. Onları izlemek ise benim için büyük bir keyif oldu. Bir süre sessiz takip ettim, daha sonra barınakta gözden kayboldular." ifadelerini kullandı.

KASTAMONU - Balıkçı barınağındaki su samurları görüntülendi

KASTAMONU - Balıkçı barınağındaki su samurları görüntülendi

KASTAMONU - Balıkçı barınağındaki su samurları görüntülendi

AA / Semih Yüksel - Son Dakika Haberleri

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