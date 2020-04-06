Kastamonu'da bakır kablo çalan 3 kişi tutuklandı Kastamonu'da, bakır kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Kastamonu'da, bakır kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Merkeze bağlı Koru köyünde 24 Mart'ta 2 trafodan bakır kablo çalınmasıyla ilgili Kastamonu Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince çalışma yapıldı.

JASAT tarafından toplanan deliller ve çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen U.H, M.H. ve F.M. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: AA