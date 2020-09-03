Kastamonu'da babası tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
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Kastamonu'da babası tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Kastamonu'da bir kişi, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü.

Kastamonu'da babası tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
03.09.2020 23:01 | Son Güncelleme: 03.09.2020 23:04

Kastamonu'da bir kişi, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü.

Kuzeykent Mahallesindeki Kazıkkarabekir Caddesi'ndeki bir apartmanda S.B. ile oğlu Selçuk B. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.B, oğlunu, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Selçuk B'nin cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından S.B'nin polisi arayarak, oğlunu öldürdüğünü söyleyip teslim olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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