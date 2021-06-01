Kastamonu'da aynı köyde ikinci kene vakası yaşandı
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Kastamonu'da aynı köyde ikinci kene vakası yaşandı

Kastamonu'da aynı köyde ikinci kene vakası yaşandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Suluca köyünde ikinci kez kene vakası yaşandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Suluca köyünde ikinci kez kene vakası yaşandı. Geçtiğimiz günlerde bir kişinin öldüğü köyde, kenenin ısırdığı bir vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesine bağlı Suluca köyünde ikamet eden bir kişi, bacağına yapışan keneyi eliyle çıkardı. Keneyi çıkardıktan birkaç gün sonra rahatsızlanan kadın, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan kadın, Tosya Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Samsun'a sevk edildi. KKKA şüphesiyle Samsun'a sevk edilen kadın, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Uzmanlar, özellikle son 15 gün içinde artış gösteren kene ısırmalarına karşı daha dikkatli olunması yönünde vatandaşları uyardı.

Öte yandan geçtiğimiz hafta yine Tosya'nın Suluca köyünde yaşlı bir kadının bacağına yapışan keneyi kendisi çıkarması üzerine bir süre sonra rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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