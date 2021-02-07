Kastamonu'da ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı
07.02.2021 00:37 | Son Güncelleme: 07.02.2021 00:40
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.
Mirahor köyünde hayvan otlatan Satı B. ayı saldırısına uğradı.
Çoban köpekleri sayesinde ayının saldırısından kurtulan Satı B. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Satı B. Pınarbaşı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu