Kastamonu'da ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı
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Kastamonu'da ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı

07.02.2021 00:37 | Son Güncelleme: 07.02.2021 00:40
Kastamonu'da ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Mirahor köyünde hayvan otlatan Satı B. ayı saldırısına uğradı.

Çoban köpekleri sayesinde ayının saldırısından kurtulan Satı B. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Satı B. Pınarbaşı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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