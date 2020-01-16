Kastamonu'da atık su arıtma tesisi kendi elektriğini üretecek

16.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:22

Kastamonu'da, çamurdan kendi elektriğini üretecek atık su arıtma tesisine ilk kazma nisanda vurulacak.

Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kastamonu Belediye Proje Uygulama Birimi'nin, İstanbul ve Adana'daki örnek tesislerde incelemelerde bulunduğunu söyledi.

Proje Uygulama Birimi'nin incelemelerinin ardından toplantı yaptıklarını anlatan Vidinlioğlu, "Toplantıda atık su arıtma tesisiyle ilgili izlenilecek yol detaylarıyla tekrar gözden geçirildi. 100 milyon lira değerindeki dev projenin inşaatına bir aksilik olmaması durumunda nisan ayı içinde başlanacak." dedi.

Atık su arıtma tesisinin Kastamonu için elzem bir ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Vidinlioğlu, şunları dile getirdi:

"Tesis, Dereköy mevkisinde belirlenen 48 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak. Tamamlandığında 1. kademede ortalama günlük 31 bin 978 metreküp, 2. kademede ise günlük ortalama 38 bin 267 metreküp atık suyu arıtabilecek kapasitede olacak."

Vidinlioğlu, İPA-2 Programı çerçevesinde projenin ihalesinin yapıldığını belirtti.

Projenin finansmanının yüzde 85'inin Avrupa Birliği, yüzde 6'sının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yüzde 9'unun da Kastamonu Belediyesi tarafından karşılanacağına işaret eden Vidinlioğlu, "Tesisin en önemli özelliklerinden biri de kendi elektriğini üretecek olması. Tesisin çamur havuzunda oluşacak metangazı elektrik enerjisine çevrilecek. Bu sayede Atık su arıtma tesisi kendi elektriğinin yüzde 75'ini üretecek." diye konuştu.

Kaynak: AA