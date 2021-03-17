Kastamonu'da Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü yapılacak
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Kastamonu'da Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü yapılacak

17.03.2021 16:33 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:40
Kastamonu'da Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü yapılacak

Kastamonu'da, Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü düzenlenecek.

Kastamonu'da, Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü düzenlenecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği güzergahta 6-9 Haziran tarihlerinde Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü gerçekleştirileceği kaydedildi.

Başvuruların mail yoluyla alınacağı belirtilen açıklamada, "18-21 Şubat tarihlerinde planlanmasına rağmen hava muhalefeti nedeniyle iptal edilen 'Şerife Bacı'nın Şehit Oluşunun 100. Yılında 100 Şerife Bacı Yürüyor' yürüyüşüne kayıt yaptıran katılımcıların 6-9 Haziran'da Kastamonu'dan İnebolu'ya yapılacak Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü için yeniden kayıt yaptırmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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