Kastamonu'da ata çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Kastamonu'da ata çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kastamonu'da ata çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'da ata çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kastamonu'da ata çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kastamonu'dan Araç ilçesine giden Hasan G. idaresindeki 78 AD 555 plakalı otomobil, Kanlıgöl mevkisinde aniden yola çıkan ata çarptı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Hanım G, Hüseyin G. ve Safiye G. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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