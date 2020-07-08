Kastamonu'da arkadaşını öldüren sanığa müebbet hapis
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Kastamonu'da arkadaşını öldüren sanığa müebbet hapis

Kastamonu'da silahlı kavga sonucu arkadaşını öldüren sanığa, müebbet hapis cezası verildi.

Kastamonu'da arkadaşını öldüren sanığa müebbet hapis
08.07.2020 14:07 | Son Güncelleme: 08.07.2020 14:12

Kastamonu'da silahlı kavga sonucu arkadaşını öldüren sanığa, müebbet hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "kasten öldürme" iddiasıyla tutuklu yargılanan Hüsnü K. katıldı.

Hüsnü K, son savunmasında, olaydan 3-4 gün önce domuz avı için aracına tüfek koyduğunu söyledi.

Tüfeği bagajda unuttuğunu öne süren Hüsnü K, "Fikri Akçaosmanoğlu, boş bir kağıda imza attırmak istedi. Ben de 'Beni zaten bitirdiniz' dedim. Daha sonra maktulün üvey kardeşi bıçak çekip üzerime geldi. Ben de bu sırada bagajdan su almak istemiştim. Burada tüfeği görüp çıkardım. Aramızda ne kadar mesafe olduğunu bilmiyorum. Tüfeği görünce Fikri'nin üvey kardeşi bıçağı yere attı ve kaçtı. Fikri ise orada kaldı. Daha sonra ne yaptığımı hatırlamıyorum." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Hüsnü K'yi "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Kastamonu-Ankara kara yolu Ümitköy mevkisindeki ormanlık alanda 25 Temmuz 2019'da Hüsnü K. ile arkadaşı Fikri Akçaosmanoğlu arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüsnü K, av tüfeğiyle Akçaosmanoğlu'nu öldürmüştü.

Kaynak: AA

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