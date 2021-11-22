Kastamonu'da arı yetiştiricilerine bin 298 çuval besleme şekeri dağıtıldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Derneği tarafından merkez ve ilçelerindeki arı yetiştiricilerine besleme şekeri dağıtıldı.

Tosya'daki dernek binasında düzenlenen şeker dağıtım programında konuşan Tosya Kaymakamı Ferhat Özen, arıcılık ve bal üretiminin önemine değindi.

İlçedeki arıcılara başarı dileyen Özen, "Derneğimize de üreticilerimize şekeri piyasaya göre çok daha uygun şartlarda verdiği için teşekkür ediyoruz." dedi.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ise üreticilerin her zaman yanlarında olduklarını ve ellerinden gelen desteği verdiklerini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Başkanı Ahmet Tarık Tekçe de bağlı bulundukları Türkiye Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu (TAHAP) tarafından organizasyonun Türkiye genelinde gerçekleştirildiğini hatırlatarak, Kastamonu ve ilçelerindeki dernek üyelerine 50 kilogramlık torbalar halinde bin 298 çuval besleme şekeri dağıtıldığını kaydetti.

Yapılan duanın ardından, arıların kış beslemesinde kullanılmak üzere şeker pancarı şekeri dağıtımı gerçekleştirildi.

AA / Mehmet Ulusoylar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet