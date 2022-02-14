Kastamonu'da aranan 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
AA, Özgür Alantor - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan V.L. ile 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.S'yi yakalamak için başlattı.
Ekiplerce yakalanan V.L. ve H.S, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Özgür Alantor - Güncel