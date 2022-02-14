Kastamonu'da aranan 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı - Haberler
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Kastamonu'da aranan 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

AA, Özgür Alantor - Güncel
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Kastamonu'da aranan 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan V.L. ile 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.S'yi yakalamak için başlattı.

Ekiplerce yakalanan V.L. ve H.S, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Özgür Alantor - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Münir Karaloğlu, Kastamonu, Terör, Güncel, Haberler

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