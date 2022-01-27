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KASTAMONU'DA ARAÇLAR, KARDA KAYBOLDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KASTAMONU'nun Küre ilçesinde yoğun yağış sonrası kar kalınlığı, 2 metreye yaklaştı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - KASTAMONU'nun Küre ilçesinde yoğun yağış sonrası kar kalınlığı, 2 metreye yaklaştı. Aracı kar altında kaybolanlar ise temizleyerek buldu.

Küre ilçesinde son 10 gündür etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı etkiledi. İlçeye bağlı köy yollarının tamamına yakını ulaşıma kapanırken, kar kalınlığı ise 2 metreye yaklaştı. İlçe merkezinde araçlar da kar altında kayboldu. Kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından ellerine kürek alanlar, araçlarını bulup, üzerindeki karı temizlemeye çalıştı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarının açılması için çalışma başlatırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yağışın ilerleyen günlerde de etkisini sürdüreceği belirtildi.

KASTAMONU'DA ARAÇLAR, KARDA KAYBOLDU

KASTAMONU'DA ARAÇLAR, KARDA KAYBOLDU

KASTAMONU'DA ARAÇLAR, KARDA KAYBOLDU

KASTAMONU'DA ARAÇLAR, KARDA KAYBOLDU

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Hisarcık, Küre, kar, Güncel, Haber

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