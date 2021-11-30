Kastamonu'da araca çarparak yaralanan şahin tedavi ediliyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da seyir halindeki aracın camına çarparak yaralanan şahin tedavi altına alındı.

Kastamonu Doğa Koruma Ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünü arayan bir sürücü, Çatalzeytin ilçesine bağlı Kuğu köyü yakınlarında seyir halindeyken aracının camına büyük bir kuşun çarptığını ve kuşun yaralanmış olabileceği ihbarında bulundu.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen Abana Orman İşletme Şefliği ekibince yolun kenarında çalılıkların arasında yaralı bir şahin bulundu.

Bitkin haldeki kuşu şeflik binasına götüren ekip, burada hayvana su vererek beslenme ihtiyacını karşıladı.

Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekibine teslim edilen yaralı şahin tedavi altına alındı.

AA / Semih Yüksel - Son Dakika Haberleri

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