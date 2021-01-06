Kastamonu'da Araç Barajı ile 43 bin 590 dekar tarım arazisi suyla buluşturulacak
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Kastamonu'da Araç Barajı ile 43 bin 590 dekar tarım arazisi suyla buluşturulacak

06.01.2021 09:55 | Son Güncelleme: 06.01.2021 09:58
Kastamonu'da Araç Barajı ile 43 bin 590 dekar tarım arazisi suyla buluşturulacak

Kastamonu'da yapımı devam eden Araç Barajı ile HES inşaatının tamamlanmasıyla 43 bin 590 dekar tarım arazisi suya kavuşacak.

Kastamonu'da yapımı devam eden Araç Barajı ile HES inşaatının tamamlanmasıyla 43 bin 590 dekar tarım arazisi suya kavuşacak.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yazılı açıklamada, Kastamonu Araç Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

HES inşaatında da çalışmaların başladığını belirten Yıldız, "Çalışmaları devam eden Araç Barajı ve HES inşaatının tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 43 bin 590 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak, 1565 dekar arazi ve 20 köy ile 1 il taşkından korunacak. Ayrıca hidroelektrik santrali ile de 5 MW kurulu güç ile 13,79 GWh/yıl enerji üretimi yapılacaktır." ifadesinde bulundu.

Barajın dolusavak kazıları ve beton imalatlarının tamamlandığını kaydeden Yıldız, "Yaklaşık 4 milyon metreküp gövde dolgularının 1,5 milyon metreküpü tamamlanmıştır. Araç Barajı ve HES tamamlanması ile 2020 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 55 milyon 741 bin 173 lira katkı sağlanması hedeflenmektedir." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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