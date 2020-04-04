Kastamonu'da apartman dairesinde kumar oynayan 12 kişiye işlem yapıldı Kastamonu'nun Tosya ilçesinde apartman dairesinde kumar oynadıkları gerekçesiyle 12 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde apartman dairesinde kumar oynadıkları gerekçesiyle 12 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranıldığı ve kumar oynandığı ihbarı üzerine Kargı Mahallesi'ndeki apartmanın 4. katına operasyon düzenlendi.

Ekiplerce, evin bir odasının kumarhane şeklinde düzenlendiği belirlendi. Evde bulunan kumar oynama araçları ile 1150 lira ve 5 çeyrek altına el konuldu.

İ.K, H.K, T.I, T.K, D.U, M.U.K, İ.E, İ.M, H.T, S.İ, H.İ. ve H.İ'ye kumar oynama ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmaktan yasal işlem uygulandı.

Kaynak: AA