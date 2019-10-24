Kastamonu'da alzaymır hastası kadından 5 gündür haber alınamıyor

24.10.2019 10:28

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 5 gündür haber alınamayan 76 yaşındaki alzaymır hastası kadını arama çalışmaları sürüyor.

Kese köyünde ailesiyle yaşayan alzaymır hastası Fethiye Şenel'in bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma Birliği ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından çalışma yürütülüyor.

Jandarmaya ait "Füme" isimli iz takip ve "Garip" isimli arama kurtarma köpeğinin de kullanıldığı çalışmalar, bölgede genişletilerek devam ediyor.

Ekipler, günün ilk ışıklarıyla başladıkları çalışmaları hava kararıncaya kadar sürdürürken, bölge drone ile havadan da taranıyor.

Taşköprü ilçesinde 5 gün önce evden ayrılan Şenel'in dönmemesi üzerine ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu.

Kaynak: AA