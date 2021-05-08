Kastamonu'da AKUT gönüllülerine verilen eğitim çevrim içi ortamda başladı
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Kastamonu'da AKUT gönüllülerine verilen eğitim çevrim içi ortamda başladı

Kastamonu'da AKUT gönüllülerine verilen eğitim çevrim içi ortamda başladı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile Kastamonu Belediyesi arasında gerçekleştirilen iş birliği protokolünün ardından gönüllülere yönelik eğitimler başladı.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile Kastamonu Belediyesi arasında gerçekleştirilen iş birliği protokolünün ardından gönüllülere yönelik eğitimler başladı.

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ile AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı arasında geçen ay iş birliği protokolü imzalanmasının ardından, gönüllülere yönelik çevrim içi olarak eğitim veriliyor.

AKUT Kastamonu Temsilcisi Ferdi Kargılı, AA muhabirine, kısa sürede Kastamonu'da AKUT gönüllü sayısının 40'a çıktığını söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle eğitimlerin çevrim içi olarak yapıldığını aktaran Kargılı, "Eğitimler AKUT enstitüsündeki uzmanlar tarafından veriliyor. İlk etapta temel yangın, yön bulma, temel kampçılık, doğada arama eğitimleri veriliyor. Sonrasında da yeni programlarla yeni eğitimler verilecek." dedi.

Kastamonu ekibinin önemli bir görevi olduğunu kaydeden Kargılı, "AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı, Kastamonu'ya geldiğinde Kastamonu'daki gönüllülerin Batı Karadeniz'deki ilk ekip olduğunu vurgulamıştı. Umarız ihtiyaç kalmaz ama Kastamonu'daki gönüllüler olarak bize görev düştüğünde bunu en iyi şekilde yapmaya hazırız. Sadece Kastamonu değil, görev düştüğünde diğer illere de giderek üzerimize düşeni yapacağımızdan herkes emin olabilir." diye konuştu.

Zor bir coğrafyaya sahip olduklarını ifade eden Kargılı, "Bölgemiz dağlık ve ormanlık. Mantar arayanlar olsun, doğa gezilerinde bulunanlar olsun bazen kaybolmalarla ya da farklı şeylerle karşılaşabiliyoruz. Böyle durumlarda Ankara'dan ekipler geliyor. Süre kaybı, ya da gelenler bölgeyi bilmediği için sıkıntılar yaşanabiliyordu. Bu ekip, yaşanabilecek bu aksakları da ortadan kaldıracaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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