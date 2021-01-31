Kastamonu'da akü hırsızlığı yapan 2 kişi yakalandı
31.01.2021 20:29 | Son Güncelleme: 31.01.2021 20:32
Kastamonu'nun Daday ilçesinde akü hırsızlığı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'nun Daday ilçesinde akü hırsızlığı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Merkez Mahallesi'nde 4 araç sahibi, akülerinin çalındığı gerekçesiyle polis ekiplerine başvurdu.
Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik ve MOBESE kameralarını inceleyerek, aküleri M.K. ve N.A'nın çaldığını tespit etti.
Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu