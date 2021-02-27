Kastamonu'da akrabasını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı
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Kastamonu'da akrabasını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı

27.02.2021 10:21 | Son Güncelleme: 27.02.2021 10:24
Kastamonu'da akrabasını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı

Kastamonu'da, akrabasını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kastamonu'da, akrabasını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Merkeze bağlı Karaçomak köyünde akrabası Hakan Ç'yi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Emre Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emre Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Karaçomak köyünde 26 Şubat'ta Hakan Ç, tartıştığı akrabası Emre Ç'yi keserle başına vurarak öldürmüş, şüpheli jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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