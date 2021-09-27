Kastamonu'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü
AA / Hamza Sefa Yılmaz - Haberler | Güncel
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Ayvalı köyünde yaşayan Tarık Doğan (29) ile akrabaları C.G. ve eşi Ö.G. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine, tabanca ile vurulan Doğan olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili C.G. ve eşi Ö.G. gözaltına alındı.
AA / Hamza Sefa Yılmaz - Son Dakika Haberleri