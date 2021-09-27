Kastamonu'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü

AA / Hamza Sefa Yılmaz - Haberler | Güncel
Kastamonu'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Ayvalı köyünde yaşayan Tarık Doğan (29) ile akrabaları C.G. ve eşi Ö.G. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, tabanca ile vurulan Doğan olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili C.G. ve eşi Ö.G. gözaltına alındı.

AA / Hamza Sefa Yılmaz - Son Dakika Haberleri
Arkadaşlarıyla ormanlık alanda mantar toplamaya giden adamdan haber alınamıyor

Arkadaşlarıyla ormanlık alanda mantar toplamaya giden adamdan haber alınamıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Tunç Soyer Muharrem İnce Vladimir Putin
Magazin Oğuzhan Koç Özge Özpirinçci
Spor Bülent Uygun Alex Teixeira Ali Palabıyık Mario Balotelli Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kastamonu'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 23:22:25. #1.12#