Kastamonu'da ahşap ürünler üreten iki firma KUZKA desteğiyle ihracata başladı
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Kastamonu'da ahşap ürünler üreten iki firma KUZKA desteğiyle ihracata başladı

05.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:30
Kastamonu'da ahşap ürünler üreten iki firma KUZKA desteğiyle ihracata başladı

Kastamonu'da ahşap ürenler üreten iki firma, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının (KUZKA) sağladığı destekle ihracatçı oldu.

Kastamonu'da ahşap ürenler üreten iki firma, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının (KUZKA) sağladığı destekle ihracatçı oldu.

KUZKA tarafından ahşap ürünleri sanayisinde ön plana çıkan kentte ihracat yapmak isteyen firmalara müşteri eşleştirme, bürokratik işlemler ve tercümanlık hizmetleri gibi alanlarda danışmanlık desteği sağlanıyor.

Danışmanlık destekleriyle ilk kez ihracat yapan iki firmayı ziyaret eden KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç, firma sahipleri Burak İzbeli ve İlhan Karasüleymanoğlu ile görüştü.

Genç, Kastamonu'nun orman varlığı bakımından Türkiye'de önemli konumda bulunduğunu söyledi.

Kentin üçte ikisinin ormanlarla kaplı olduğuna dikkati çeken Genç, "İhracat danışmanlığı da ajansımızın firmalara sunmuş olduğu hizmetler arasında yer alıyor. Bu firmalarımıza müşteri bulunması ve ihracat yöntemleri noktasında danışmanlık hizmeti sunduk. Firmalarımız daha önce hiç ihracat yapmamışlardı, böylelikle ilk ihracatlarını yapma imkanı sağlanmış oldu." dedi.

Firmalar açısından ilk ihracatın çok önemli olduğunu dile getiren Genç, "Çünkü ilk ihracatta adım atmak oldukça zor. Bizler de ajans olarak bu firmalarımıza danışmanlık yaptık, yanında olduk. Bu da firmalarımız için son derece önemli bir destek oldu." diye konuştu.

İzbeli de masif mobilya, butik ve el emeği özel ürünler ürettiklerini, kullandıkları malzemelerin yüzde 80'inin eski binalardan çıkan ömrünü doldurmuş ağaçlar olduğunu ifade etti.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının desteği sayesinde Almanya'ya ihracata başladıklarını belirten İzbeli, "Bizleri yönlendirdiler. Sağ olsunlar, tercümanlık ve ihracat süreçlerinde bize destek verdiler, vermeye de devam ediyorlar. İhracat sürecinde Kastamonu'da birkaç arkadaşımızla ortak hareket ediyoruz. Hedefimiz yurt dışı pazarlarına açılmak. Çünkü Kastamonu olarak ahşap işçiliğinde dünya çapında da söz sahibi olabileceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Karasüleymanoğlu da ilk kez Almanya'ya ahşap masa ihraç ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"25 yıldır ahşapla iç içeyiz. Enkaz diye tabir ettiğimiz çıkma keresteleri alıp üretimde kullanıyoruz. Bunların çürümeye yüz tutmuş olanlarını ekonomiye kazandırıyoruz. Masif üretim yapıyoruz. Üretimimizde sunta veya MDF kullanmıyoruz, el yapımı ve özel üretim ile müşterilerimizin hayal ettiklerini hayata geçiren bir firmayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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