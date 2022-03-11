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KASTAMONU - Ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi

AA - Mehmet Ulusoylar - Güncel
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iki katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iki katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kuzyaka Mahallesi'nde Ali Dağlıoğlu'na ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerle yangına müdahale edildi.

Yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın esnasında evde bulunan ve pencereden çıktığı öğrenilen ev sahibi Ali ve eşi Safiye Dağlıoğlu, yara almadan kurtuldu.

KASTAMONU - Ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi

KASTAMONU - Ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi

KASTAMONU - Ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi

KASTAMONU - Ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi

KASTAMONU - Ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi

KASTAMONU - Ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi

KASTAMONU - Ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi

KASTAMONU - Ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi

AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel

Kastamonu, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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