Kastamonu'da ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi
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Kastamonu'da ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi

10.12.2020 12:41 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:44
Kastamonu'da ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde iki katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde iki katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Evrenye köyü Karabaş Mahallesi'nde Şerife Aslan'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlere Abana ve İnebolu belediyelerinin itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 3 saatte söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen Burak Evcimen (22), İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evcimen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel

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