Kastamonu'da ahşap ev alevlere teslim oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu'da ahşap ev alevlere teslim oldu

Kastamonu'da ahşap ev alevlere teslim oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde iki katlı ahşap evde yangın çıktı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Çıkan yangında ev küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt'un İlişi köyü Belen Mahallesi'nde Murat Turhan (69) ve Havva Nazlı Turhan'ın (55) ikamet ettiği iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine Abana ve Bozkurt belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi. Ekipler, uzun uğraşlar sonucunda çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında iki katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında evde bulunan ev sahipleri Murat ve Havva Nazlı Turhan, tedbir amacıyla sağlık ekiplerince Abana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Turhan ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KASTAMONU

İçinde annesinin, eşinin ve iki çocuğunun olduğu evi ateşe verdi, bıçakla itfaiyeyi engelledi

İçinde annesinin, eşinin ve iki çocuğunun olduğu evi ateşe verdi, bıçakla itfaiyeyi engelledi

 Bir döneme damga vuran Çukur dizisinin çekildiği bina alev alev yandı

Bir döneme damga vuran Çukur dizisinin çekildiği bina alev alev yandı

 İstanbul'daki yangında can pazarı! Penceren sarkıp dakikalarca kurtarılmayı bekledi

İstanbul'daki yangında can pazarı! Penceren sarkıp dakikalarca kurtarılmayı bekledi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title