Kastamonu'da ağaçtan düşen Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti - Haberler
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Kastamonu'da ağaçtan düşen Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti

AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Kastamonu'da ağaçtan düşen Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Kıbrıs gazisi yaşamını yitirdi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Kıbrıs gazisi yaşamını yitirdi.

Mustafa Bektaşoğlu (67), ceviz toplamak için Soğukpınar köyündeki tarlasında ağaca çıktı.

Bektaşoğlu, dengesini kaybederek 5 metre yüksekten düştü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Bektaşoğlu'nun öldüğünü belirledi.

Kıbrıs gazisi Bektaşoğlu'nun cenazesi, yarın askeri törenle toprağa verilecek.

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri
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