Kastamonu'da ağaçlandırma yapılan yangın sahasında mantar toplayanlara para cezası verilecek
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Kastamonu'da ağaçlandırma yapılan yangın sahasında mantar toplayanlara para cezası verilecek

Kastamonu'da ağaçlandırma yapılan yangın sahasında mantar toplayanlara para cezası verilecek
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, geçen yıl yaklaşık bin hektar alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde mantar toplamak yasaklandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, geçen yıl yaklaşık bin hektar alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde mantar toplamak yasaklandı.

Taşköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamada, geçen yıl eylül ayında Derekaraağaç-Arslanlı köyleri arasında meydana gelen orman yangını söndürüldükten sonra bu alana tohum ekildiği belirtildi.

Mayıs ayı itibarıyla sezonunun başlaması üzerine burada yoğun mantar toplama faaliyeti tespit edildiğine dikkati çekilen açıklamada, "Bu durumun, yeni çimlenen fidanlara zarar verdiği görülmüştür. Bu sebeple yangın sahasında mantar toplamak yasaklanmış olup cezası 336 liradır. Sokağa çıkma yasağının bedeli olan 3 bin 469 lira ile birlikte toplamda 3 bin 805 lira cezası olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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