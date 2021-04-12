Kastamonu'da ağaca takılan araç uçuruma yuvarlanmaktan kurtuldu: 2 yaralı
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Kastamonu'da ağaca takılan araç uçuruma yuvarlanmaktan kurtuldu: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kastamonu'da ağaca takılan araç uçuruma yuvarlanmaktan kurtuldu: 2 yaralı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, şarampolde ağaca takılarak uçuruma yuvarlanmaktan kurtuldu.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, şarampolde ağaca takılarak uçuruma yuvarlanmaktan kurtuldu. Kazada sürücü ve eşi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçe merkezinden Kocaçam köyü istikametine gitmekte olan 72 yaşındaki Ziya Aşçıoğlu yönetimindeki 37 UA 873 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde devrildi. Kazada araç, yolun altındaki ağaçlara çarparak uçuruma yuvarlanmaktan kurtuldu. Kazada sürücü Ziya Aşçıoğlu ile yanında bulunan eşi Ayten Aşçıoğlu yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

Kastamonu'da ağaca takılan araç uçuruma yuvarlanmaktan kurtuldu: 2 yaralı
Kastamonu'da ağaca takılan araç uçuruma yuvarlanmaktan kurtuldu: 2 yaralı
Kastamonu'da ağaca takılan araç uçuruma yuvarlanmaktan kurtuldu: 2 yaralı
Kastamonu'da ağaca takılan araç uçuruma yuvarlanmaktan kurtuldu: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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