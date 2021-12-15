Kastamonu'da ağaca çarpan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Kastamonu'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Hasan Meme idaresindeki 37 PS 893 plakalı otomobil, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü önünde refüjdeki ağaca çarptı.
Otomobilde sıkışan sürücü, kaza yerine gelen itfaiye ekibince sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Yaralanan Meme, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri
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