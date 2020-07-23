Kastamonu'da ağaç ürünleri üreten fabrikadaki yangın korkuttu
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Kastamonu'da ağaç ürünleri üreten fabrikadaki yangın korkuttu

Kastamonu'da ağaç ürünleri üreten fabrikadaki yangın korkuttu Kastamonu'da ağaç işleri yapılan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kastamonu'da ağaç ürünleri üreten fabrikadaki yangın korkuttu
23.07.2020 17:41 | Son Güncelleme: 23.07.2020 17:50

Kastamonu'da ağaç ürünleri üreten fabrikadaki yangın korkuttu

KASTAMONU - Kastamonu'da ağaç işleri yapılan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Gökyüzünü siyah dumanların kapladığı yangında fabrikanın kazan dairesinde hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da ağaç işleri yapılan bir fabrikanın yağ kazanlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kazan dairesinden çıkan siyah dumanları gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın yerine Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrikanın kazan dairesinde hasara neden olan yangında soğutma çalışmaları da tamamlandı.

Öte yandan fabrikadan yapılan açıklamada ise, "İhsangazi yolu üzerinde bulunan sanayi kuruluşumuzda, bugün saat 09.30 sularında kazan dairesinde başlayan ve aniden büyüyen bir yangın meydana gelmiştir. Kısa sürede ve etkili müdahale sonucunda yangın daha da büyümeden söndürülmüştür. Yangın sonrasında gerekli tüm güvenlik önlemleri derhal alınmıştır. Ayrıca can kaybı veya yaralanan personelimiz ise bulunmamaktadır. Yangın söndürme çalışmalarında görev alan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunarız" denildi.

Kaynak: İHA

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