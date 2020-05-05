Kastamonu'da ağaç işleri yapan bir fabrikanın odun deposunda yangın çıktı
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Kastamonu'da ağaç işleri yapan bir fabrikanın odun deposunda yangın çıktı

Kastamonu'da ağaç işleri yapan bir fabrikanın odun deposunda yangın çıktı
05.05.2020 04:20 | Son Güncelleme: 05.05.2020 04:22

Kastamonu'da ağaç işleri yapan bir fabrikanın odun sahasında yangın çıktı.

Kastamonu'da ağaç işleri yapan bir fabrikanın odun sahasında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi'nde ağaç işleri yapan bir fabrikanın odun sahasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Depolanmış odunlardan dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Fabrikanın odun sahasına gelen Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri ile Kastamonu merkez ve ilçelerden sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler yangına müdahale etti.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kastamonu'da ağaç işleri yapan bir fabrikanın odun deposunda yangın çıktı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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