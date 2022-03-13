Kastamonu'da ağaç işleme fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
AA - Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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Kastamonu'da ağaç işleme fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da ağaç işleme fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İnönü Mahallesi'nde, ağaç işleme fabrikasının kurutma kazanlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın, Kastamonu Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucu fabrikada hasar oluştu.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.