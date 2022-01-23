Kastamonu'da AFAD ve UMKE zorlu kış şartlarında hastalara hizmet veriyor - Haberler
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Kastamonu'da AFAD ve UMKE zorlu kış şartlarında hastalara hizmet veriyor

Kastamonu'da AFAD ve UMKE zorlu kış şartlarında hastalara hizmet veriyor
AA / Semih Yüksel - Haberler | Güncel

Kastamonu'da son bir hafta içinde yolu kar nedeniyle ulaşıma kapanan köylerdeki 14 hasta, AFAD ve UMKE'nin çalışmalarıyla hastaneye kaldırıldı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da son bir hafta içinde yolu kar nedeniyle ulaşıma kapanan köylerdeki 14 hasta, AFAD ve UMKE'nin çalışmalarıyla hastaneye kaldırıldı.

Kar yağışının yoğun olduğu Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, İnebolu ve Küre ilçelerine bağlı köy ve mahallelerden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen hasta ihbarları, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibini (UMKE) harekete geçirdi.

Ekipler, paletli kar araçları ve ambulanslarla yer yer 1,5 metreyi aşan karlı yolları geçerek acil sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyan vatandaşlara ulaştı.

Biri hamile kadın olmak üzere son bir haftada solunum sıkıntısı, böbrek ağrısı, yüksek tansiyon şikayetleri bulunan hastalar ile bir diyaliz hastasından oluşan 14 kişi, AFAD ve UMKE'nin zorlu çalışmaları neticesinde hastanelere ulaştırıldı.

Kar yağışının yoğunlaştığı Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, İnebolu ve Küre ilçelerinde ekipler 24 saat göreve hazır bekletiliyor.

Kastamonu'da AFAD ve UMKE zorlu kış şartlarında hastalara hizmet veriyor

Kastamonu'da AFAD ve UMKE zorlu kış şartlarında hastalara hizmet veriyor

Kastamonu'da AFAD ve UMKE zorlu kış şartlarında hastalara hizmet veriyor

Kastamonu'da AFAD ve UMKE zorlu kış şartlarında hastalara hizmet veriyor

AA / Semih Yüksel - Son Dakika Haberleri

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Kastamonu, AFAD, kar, Güncel, Haber

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