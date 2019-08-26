Kastamonu'da açık alanlarda alkol alımı yasaklandı

26.08.2019 16:23

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, yayınladığı genelge ile açık alanlarda alkol alımının yasaklandığını duyurdu.



Kastamonu'da il genelinde huzur ve güvenliğin, kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla açık alanlarda, boş bina ve inşaatlar ile araç içinde alkol içilmesi Vali Yaşar Karadeniz'in kararıyla yasaklandı. 9 Ağustos 2019 tarihli kararda, il sınırları içerisinde açık park, bahçe ve üzerinde tesis bulunmayan açık alanlarda, belediye sınırları içerisinde, meskun mahallerde, kara yollarında, umuma mahsus yerlerde veya umumun istirahatine sunulan piknik ve ören yeri gibi alanlarda, gar, otogar, meydan, cadde, sokak, tarihi ve kültürel mekanlarda, ibadethaneler ile terk edilen ve kullanılmayan yapılar, inşaatlar, banka ATM'leri, köprü altları, mezarlıklar, gezinti yerleri gibi alanlarda park halinde bile olsa araç içerisinde, çevresinde, çevreyi rahatsız edecek şekilde ve açıkta alkol içilmesinin yasaklandığı belirtildi. Açıklamada karara uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesini ihlalden işlem yapılacağı ifade edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA