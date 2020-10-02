Kastamonu'da abonelik ve tahsilat işlemi yapılan kurumlara gelenlerden HES kodu istenecek
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Kastamonu'da abonelik ve tahsilat işlemi yapılan kurumlara gelenlerden HES kodu istenecek

02.10.2020 14:27 | Son Güncelleme: 02.10.2020 14:27
Kastamonu'da abonelik ve tahsilat işlemi yapılan kurumlara gelenlerden HES kodu istenecek

Kastamonu'da abonelik ve fatura ödeme işlemi yapılan kurumlara gelenlerden Hayat Eve Sığar (HES) kodu istenecek.

Kastamonu'da abonelik ve fatura ödeme işlemi yapılan kurumlara gelenlerden Hayat Eve Sığar (HES) kodu istenecek.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındığı belirtildi.

Hastalık bulaşma riskini azaltmak amacıyla tanısı konulan kişiler ile temaslı durumdaki kişilerin tespit edilerek izolasyona tabi tutulmalarını temin edilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığınca HES uygulamasının getirildiği hatırlatılan açıklamada, "Elektrik, su, doğalgaz abonelik ve tahsilat işlemlerine yönelik hizmet veren kuruluşlara ait binalara girişlerde HES mobil uygulaması üzerinden HES kodu

sorgulaması yapılmasına karar verildi. Sorgulama neticesinde karantina ya da izolasyon altında olması gerektiği

anlaşılanların kolluk kuvvetlerine ve İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilerek daha önce tespit edilen yurtlarda

ilgilinin durumuna göre karantina ya da izolasyon altında tutulmalarına kararlaştırıldı." bilgisi paylaşıldı.

Uygulamanın takibinin ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılacağı aktarılan açıklamada, kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari yaptırım uygulaması başta olmak

üzere konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu kapsamında adli işlem başlatılmasına oy birliği ile karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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