Kastamonu'da 95 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
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Kastamonu'da 95 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

17.01.2021 21:25 | Son Güncelleme: 17.01.2021 21:28
Kastamonu'da 95 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 95 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 95 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Araç'ta 11, Azdavay'da 3, Doğanyurt'ta 21, İhsangazi'de 5, Küre'de 8, Pınarbaşı'nda 13, Şenpazar'da 8 ve Tosya'da 26 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Özel İdare ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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