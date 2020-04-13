Kastamonu'da 9 bin dekar arazide pirinç ekim hazırlıkları başladı
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Kastamonu'da 9 bin dekar arazide pirinç ekim hazırlıkları başladı

Kastamonu'da 9 bin dekar arazide pirinç ekim hazırlıkları başladı Kaymakam Pişkin, "Pirinç pazarımızda yeterli pirinç stokumuz vardır" Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin: "Kuru gıda ve bakliyat stoklarımızda sıkıntı yok" Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Kastamonu'da pirinç pazarında yeterli...

13.04.2020 10:30 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:32
Kastamonu'da 9 bin dekar arazide pirinç ekim hazırlıkları başladı

Kastamonu'da 9 bin dekar arazide pirinç ekim hazırlıkları başladı

Kaymakam Pişkin, "Pirinç pazarımızda yeterli pirinç stokumuz vardır"

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin: "Kuru gıda ve bakliyat stoklarımızda sıkıntı yok"

KASTAMONU - Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Kastamonu'da pirinç pazarında yeterli stoklarının olduğunu belirterek, kuru gıda ve bakliyat stoklarında da herhangi bir sıkıntılarının olmadığını söyledi. Ayrıca Tosyalı çiftçiler, bu yıl 9 bin dekar arazide pirinç ekim hazırlıklarına da başladı.

Kastamonu'nun Coğrafi İşaretli Ürünleri arasında yer alan Tosya Sarıkılçık Pirincinin ekim hazırlıkları başladı. Lezzeti Dünyaca bilinen ve Coğrafi İşaretli ürün olan Tosya Pirinci, bu yıl Kastamonu'da 9 bin dekarlık bir arazide ekilecek.

İlkbaharın gelmesiyle birlikte ilçenin adıyla özdeşleşen Tosya Sarıkılçık Pirincinin ekim hazırlıkları da başladı. Geçtiğimiz yıllara göre pirinç ekim hazırlıkları bu yıl korona virüs pandemisi nedeniyle biraz daha farklı yapılıyor. Tosya'da alınan korona virüs tedbirleri kapsamında çiftçiler, Tosya Kaymakamlığı tarafından salgın hastalığına karşı bilgilendirilerek çalışma koşulları anlatılıyor. Korona virüs salgınına karşı bilgilendirme yapılmasının ardından Tosya'da pirinç ekim hazırlıkları ilk olarak sulama kanallarının bakım ve onarımıyla başladı.

Tosya Kaymakamlığına ait iş makineleriyle yapılan sulama kanallarının bakım ve onarım çalışmalarını Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin yerinde inceledi. Tarım ve üretime verdiği katkı ve destekle bilinen Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, sulama kanallarının temizliğinde ve üretim sürecinde çiftçinin yanında olmaya devam ediyor. Kaymakam Pişkin, ekim hazırlıklarına başlayan çiftçileri ziyaret ederek, çiftçilerin istek ve taleplerini dinledi.

"Tosya Pirincinin ekim hazırlıklarına başladık"

Tosya Pirincinin ekim hazırlıklarının başladığını söyleyen Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "Tosya, çeltik üretim konusunda potansiyeli yüksek ilçelerimizden bir tanesi. Her yıl olduğu gibi bu yılda Mart ayı itibariyle yeni sezonun ekim hazırlıklarına başladık. Öncelikle kanalların temizliğini yapıyoruz. Sulama kanalları toprak olduğu için içinde biriken balçığın Kaymakamlığımızın iş makineleriyle ve çeltik komisyonunda biriken beyanname ücretleriyle mazot giderleri ve diğer giderleri karşılamak suretiyle yerine getiriliyor. Böylece çiftçilerden topladığımız beyanname ücretlerini de yine çiftçilerimizin lehine kullanmanın bir yolunu bulmuş olduk. Diğer taraftan Ilgaz Dağının soğuk ve serin sularının Devrez Vadisindeki verimli ovalarla birleşip Dünyanın en lezzetli pirinçlerinden bir tanesinin Tosya Sarıkılçık Pirincinin üretiminin yapıldığı bu topraklarda çiftçilerimiz, bu yılda geçen yıl olduğu gibi üretim hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyorlar" dedi.

"Kuru gıda ve bakliyat stoklarımızda sıkıntı yok"

Kuru gıda ve bakliyat stoklarında herhangi bir sıkıntılarının olmadığını söyleyen Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, üretimin de geçen yılın altına düşmeyeceğini tahmin ettiklerini belirterek, "Geçen yıl toplam 9 bin 100 dekar alanda 6 bin 500 ton çeltik elde ettik. Bu senede onun altına düşmeyeceğini tahmin ediyoruz. Halihazırda özellikle kamuoyunda virüs salgınından dolayı kuru gıda ve bakliyat yönündeki stokların azaldığıyla ilgili haberlerin en azından Tosya özelinde gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek istiyorum. Şu anda Tosya Pirinç Pazarında bütün esnafımızda çok daha yeterince pirinç var. Hatta yeni sezon ürünlerin gelmesinden itibaren dahi yeterli miktarda pirinç stokumuz var. Üstelikte fiyatlar geçen yıla göre hiç oynamadı. Enflasyon oranında birkaç kuruş oynamış olabilir. Onun dışında fiyatlarda da bir oynama yok. Bu konuda hem üreticilerimiz, hem de vatandaşlarımız müşteri olsunlar. Tosya çeltik üretimi konusunda potansiyelini koruyarak belki üzerine daha fazlasını ekleyerek üretime devam ediyor" diye konuştu.

"Korona virüs salgınına karşı çiftçiler bilgilendiriliyor"

Korona virüs salgınına karşı çiftçilerin bilgilendirildiğini anlatan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, halkın sağlığını korumak ve çeltik alanlarında ekim yapılabilmesi için çiftçilerin korona virüse karşı bilgilendirildiğini ifade ederek, "Korona virüs salgınına karşı çiftçilerimizin ve üreticilerimizin özellikle Tarım İlçe Müdürlüğü çalışanlarımız vasıtasıyla ve Kaymakamlığımızın diğer birimleri aracılığıyla bilgilendirilmesine devam ediyoruz. Burada tabii ki üretim sürecinin sekteye uğramaması üretim potansiyelinin atıl bırakılmaması adına her türlü tedbiri alıyoruz. Öncelikli insan hayatının korunması, ondan sonraki önceliğimiz de tarımsal faaliyetlerin ve üretim faaliyetlerinin sekteye uğramadan devam ettirilmesi. Biz bu amaçla her türlü sağlık tedbirini salgın hastalığa karşı gerekli bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi çiftçilerimize yapıyor ve onlara üretim süreçlerinde gereken kolaylığı da sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Çeltik ekimlerinde sorun yok"

Çeltik ekimlerinde hiçbir sorun olmadığını söyleyen Çeltik Üreticisi İsa Özdemir, "Şimdi bu sene çeltik ekimlerinde hiçbir sorun yok Allah'ın izniyle tarımda. 15-20 gün sonra ekimler başlayacak inşallah. Stoklarda da her hangi bir sıkıntı yok Allah'ın izniyle. Yani yeterli derecede kuru bakliyat ihtiyacımızı karşılıyoruz Allah'ın izniyle. Stoklarda bir sıkıntı yok şimdilik. İnşallah verimlerde de bolluk bereket bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kastamonu'da 9 bin dekar arazide pirinç ekim hazırlıkları başladı

Kaynak: İHA

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