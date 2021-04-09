KASTAMONU - 7 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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KASTAMONU - 7 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 7 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 7 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Çevlik köyü mevkisinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 4 otomobil, 2 minibüs ile bir hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bir kişi, 112 Acil Servis ekibince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan D-100 kara yolunun İstanbul-Samsun istikametinde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Karayolları, Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve Tosya Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmanın ardından yol, tekrar ulaşıma açıldı.

KASTAMONU - 7 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı
KASTAMONU - 7 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı
KASTAMONU - 7 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı
KASTAMONU - 7 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar

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