Kastamonu'da 6 farklı hırsızlık olayına karışan 4 kişi yakalandı Kastamonu'da altı farklı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen dört şüpheli yakalandı.

Kastamonu'da altı farklı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen dört şüpheli yakalandı. Şüphelilerden ikisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yürüttü.

Ekipler, İnönü ve Kuzeykent mahallelerinde iki iş yeri ile bir ikamet ile farklı mahallelerden üç bisiklet hırsızlığı olmak üzere toplamda altı farklı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen dört kişiyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA