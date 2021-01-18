Kastamonu'da 569 köy yolu ulaşıma kapandı

KASTAMONU'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 569 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte 2 gündür etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 120, Abana'da 4, Ağlı'da 13, Araç'ta 41, Azdavay'da 33, Bozkurt'ta 9, Cide'de 69, Çatalzeytin'de 22, Daday'da 32, Devrekani'de 39, Doğanyurt'ta 21, İhsangazi'de 22, İnebolu'da 32, Küre'de 38, Pınarbaşı'da 13, Seydiler'de 4, Şenpazar'da 20, Taşköprü'de 20 ve Tosya'da 17 olmak üzere il genelinde toplam 569 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı