Kastamonu'da 56 ayrı noktada 133 bin fidan toprakla buluştu

11.11.2019 13:01 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilen 11 Kasım'da, tüm Türkiye'de olduğu gibi Kastamonu'da da 56 ayrı bölgede toplam 133 bin fidan toprakla buluştu.



'Geleceğe Nefes' sloganıyla gerçekleştirilen büyük etkinliğin Kastamonu'daki resmi töreni Kastamonu Üniversitesi Kampüsünde yapıldı. Düzenlenen fidan dikim programında konuşan Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, "11 milyon fidanı bugün toprakla buluşturuyoruz. Kastamonu'da da yaklaşık 133 bin fidan toprakla buluşacak. Aslında ekonomik değer açısından hem ormanlar hem de yeraltındaki madenlerimiz hem yerüstü kaynaklarımız tüm doğal kaynaklarımız ekonomik servetimizdir. Bu servetimizden en iyi şekilde istifade etmek hem de bunları yaparken doğayı da korumak ve bu faaliyetleri sürdürülebilir şekilde yapmak oldukça önemlidir. Onun için hem ormanlar işlenmeli hem onlardan ekonomik fayda sağlanmalı bunlar sağlanırken de onların yine yaşamına da devam etmeleri sağlanmalıdır. Ağaçlandırma çalışmaları bu açıdan önemli. Gerçi Kastamonu'da maşallah o konuda büyük bir bereket vermiş, siz toprağı bırakın ağaç kendiliğinden yetişiyor. Özellikle orman yönünden fakir olan yörelerimizi dikkate aldığımızda bu etkinlik ülkemizin bundan sonraki orman varlığının artması ve ileride bunun daha büyük bir ekonomik değer taşıması açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki ilimize de faydalı olacaktır. Hem ekonomik açıdan hem de doğal hayatı daha da canlı tutmak açısından" dedi.



Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ücretsiz servislerle yüzlerce vatandaş ve öğrenciler, bölgeye ulaştırıldı. Saatler 11: 11'i gösterdiğinde ise toplu olarak fidan dikimine geçildi. Kastamonu'da il genelinde 133 bin fidan toprakla buluştu.



Öte yandan, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, Türkiye genelinde 2 bin 23 noktada toplam 11 milyon fidan saat 11: 11 itibariyle aynı anda toprakla buluştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA