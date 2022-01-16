Kastamonu'da 546 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler
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Kastamonu'da 546 köy yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu'da 546 köy yolu ulaşıma kapandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'da etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle 546 köy yolu ulaşıma kapandı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle 546 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu'da iki gündür yoğun şekilde devam eden yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışı sebebi ile 546 köy yolu ulaşıma kapandı. Kastamonu'da il merkezinde 121, Ağlı'da 12, Araç'ta 32, Azdavay'da 44, Bozkurt'ta 24, Çatalzeytin'de 15, Daday'da 56, Devrekani'de 40, Doğanyurt'ta 18, Hanönü'nde 13, İhsangazi'de 1, İnebolu'da 15, Küre'de 30, Pınarbaşı'nda 14, Seydiler'de 14, Şenpazar'da 19, Taşköprü'de 65 ve Tosya'da 13 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler köy yollarının yeninden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. - KASTAMONU

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Kastamonu'da etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle 546 köy yolu ulaşıma kapandı.

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