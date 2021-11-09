Kastamonu'da 5 yıldır firari olan FETÖ/PDY üyesi kadın yakalandı - Haberler
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Kastamonu'da 5 yıldır firari olan FETÖ/PDY üyesi kadın yakalandı

AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel
Kastamonu'da 5 yıldır firari olan FETÖ/PDY üyesi kadın yakalandı

Kastamonu'da 5 yıldır FETÖ/PDY üyeliği suçundan firari olan kadın, polis ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı.

ZONGULDAK (AA) - Kastamonu'da 5 yıldır FETÖ/PDY üyeliği suçundan firari olan kadın, polis ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri, örgütün sözde "Zonguldak bölge talebe mesulü" konumda bulunan Ş.M. isimli kadının bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.

Operasyonda yakalanan Ş.M. gözaltına alındı.

Ş.M'nin 2016 yılından itibaren FETÖ/PDY üyesi suçundan firari olduğu ve 5 farklı ByLock hesabının bulunduğu tespit edildi.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri
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