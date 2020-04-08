Kastamonu'da 5 köy daha karantinaya alındı Kastamonu Valiliği tarafından Hıfzıssıhha Kurullarının kararları doğrultusunda 5 köy daha karantinaya altına alındı.

Kastamonu Valiliği tarafından Hıfzıssıhha Kurullarının kararları doğrultusunda 5 köy daha karantinaya altına alındı. Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kastamonu İl Hıfzıssıhha Kurullarının kararları doğrultusunda, merkez ilçesine bağlı Halife köyü, Yağcılar Köyünün tamamı ile Ortalıca Köyünün Asar Mahallesi, Bayat Köyünün Taşkaynar Mahallesi, Gözalan köyü Erköz Mahallesi, karantina altına alındığı açıklandı. Alının son karantina kararlarının ardından Kastamonu'da İl genelinde toplam 19 köy ve mahalle karantina altına alınmış oldu. - KASTAMONU Kaynak: İHA