Kastamonu'da 46 yolcu kar nedeniyle öğrenci yurdunda konaklatıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu'da 46 yolcu kar nedeniyle öğrenci yurdunda konaklatıldı

Kastamonu'da 46 yolcu kar nedeniyle öğrenci yurdunda konaklatıldı
AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Sinop ve Kastamonu'dan İstanbul'a giden 46 yolcu, kar nedeniyle bir süre öğrenci yurdunda konaklatıldı.

KASTAMONU (AA) - Sinop ve Kastamonu'dan İstanbul'a giden 46 yolcu, kar nedeniyle bir süre öğrenci yurdunda konaklatıldı.

Sinop ve Kastamonu'nun Abana ilçesinden İstanbul'a gitmek için yola çıkan otobüsler, Kastamonu Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne geldi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yoluna devam edemeyen otobüslerdeki yolcular, Özlem Burma Lisesi Pansiyonu'na yerleştirildi.

Yolculara Türk Kızılay Kastamonu Şubesi ekiplerince yiyecek ikram edildi. Yolcular, kara yollarının açılmasının ardından otobüslerine binerek yollarına devam etti.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri

Kastamonu, İstanbul, Sinop, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title