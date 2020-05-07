Kastamonu'da 46 motosiklet sürücüsüne 36 bin lira para cezası

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde güvenlik güçleri tarafından motosikletlere yönelik denetim yapıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde güvenlik güçleri tarafından motosikletlere yönelik denetim yapıldı.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, motosiklet sürücülerine yönelik vatandaşlardan yoğun şikayetler geldiğini söyledi.

Son bir hafta içinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şehrin değişik noktalarında ve farklı zamanlarda motosiklet sürücülerine yönelik denetimler gerçekleştirdiklerini belirten Pişkin, 312 motosikletin denetlendiğini belirtti.

Denetimlerde kask takmamak, sürücü belgesiz, sigortasız ve muayenesiz araç kullanmaktan 46 motosiklet sürücüsüne 36 bin 681 lira idari para cezası uygulandığını anlatan Pişkin, "Aynı uygulamalarda, 9 motosiklet trafikten men edilmiş ve 14 motosiklete izin belgesi tanzim edilmiştir. Huzurlu ve sakin bir şehir olan Tosya'da, kural tanımazlığa ve gürültü kirliliğine sebep olan sürücülere karşı uygulamalarımıza bundan sonra da devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA